美國惡霸犬壯漢般的身型，總讓人忍不住肅然起敬，想要叫聲大哥，不過近日有網友分享家中惡霸犬「少女心」的一面，不僅坐姿超秀氣，還有跟外表不符的可愛名字，高度反差的模樣融化無數網友。

綜合陸媒報導，大陸河南一名飼主家中飼養一隻擁有高度「反差萌」的惡霸犬一夕爆紅，根據網路上瘋傳的畫面可見，狗狗當時背對著主人，一身帥氣且充滿肌肉的背部線條，模樣十分健壯，讓人光看背影就不敢隨意招惹，不過定睛一看，卻發覺整體畫面有點怪異、不和諧，原來是狗狗雖然擁有惡霸般的體型，卻有著優雅的「少女坐姿」，纖細的後腿交叉擺放，看起來相當秀氣。

更讓大家錯愕的是，鏡頭外的主人對著一身肌肉的狗狗喊了一聲「妞妞」，牠不僅立刻回頭萌笑，還搖著小尾巴一路朝主人飛奔，與健壯外表完全不搭的少女名字，意外惹人噴笑。

不少網友看了之後瞬間被融化，紛紛留言直呼「真是大哥臉少女心」、「原來兄台叫妞妞啊」、「胸脯好結實」、「狗瓦辛格」、「這小妞能一拳打死我」。