爬山時難免會遇到小動物，不過若看到狐狸，可說是非常幸運。大陸浙江一名男子近日爬山時，發現步道上出現一隻紅狐狸，走在他前面像是在幫忙引路，男子感到非常驚訝，直呼狐狸好像聽得懂人話，他也將當時畫面拍下，分享至網路引發討論。

根據《猛獁新聞》報導，浙江杭州一名張姓男子日前去登山，爬了70分鐘快到山頂時，步道上突然出現一隻紅狐狸，毛色非常漂亮，全身呈現赤褐色，尾巴則是黑色，尾端還有一撮毛筆般的白毛，讓張男看了非常驚訝，隨即拿出手機拍攝。

起初以為狐狸很快就會離開，未料牠卻走在張男前面，似乎想幫忙引路，看到張男還沒跟上，牠就會停下腳步等待，雙方始終保持10公尺左右的距離，張男提到，這隻狐狸似乎很有靈性，跟牠說話時就站在原地對視，走了約1分鐘後，他追不上就跟丟了。

影片累積155萬觀看次數，不少網友表示「狐狸：書生，等你許久了」、「我在延邊爬山，曾一次看到2、3隻，我帶火腿腸給牠們吃，狐狸還像小狗一樣讓我摸」、「感覺好像《聊齋誌異》的故事情節」、「我爸年輕時曾在森林遇到一隻白狐，同樣也是走在前面幫忙引路，幾步一回頭看著他，我爸原本一路跟著，發現認不得路就不敢再跟了，怕被引到深處謀害他」。