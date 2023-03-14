弱肉強食是動物界不變的硬道理，不過若摻雜了其他變數就很難說了。大陸一名插畫師近日前往昆明的水族館，沒想到卻看見一隻鯊魚不斷尾隨著色彩鮮艷的小黃魚，正當遊客預期會上演獵食畫面而看得目不轉睛時，結局卻跌破眾人眼睛。

根據網路上瘋傳的影片可見，一名插畫師前往雲南省昆明市的「融創海世界」遊玩時，正好目擊到一隻沙虎鯊緊緊尾隨著一隻黃鸝無齒鰺，期間更數度張嘴，好像隨時都能一口將小黃魚給吞噬，一旁的遊客也不斷驚呼「要吃了要吃了」，不過鯊魚追了老半天卻遲遲沒有下手，直到最後小黃魚依舊安然無恙，沒被傷及一根寒毛。

影片曝光後網友全看傻了，紛紛留言直呼「鯊魚看起來好像不太聰明的樣子」、「這是假鯊魚吧」、「海底總動員現實版」；也有人好奇，有沒有可能小魚剛好游在鯊魚視野盲區，所以才逃過一劫？但隨即遭到內行網友打臉，「鯊魚嘴附近有個器官叫勞倫氏壺腹，感應生物電用的，不需要視力」。

對此，原PO表示，鯊魚確實是活的，之所以不對小黃魚下手，是因為兩個都是老演員了，鯊魚沒有真的要吃，況且該區還有人魚進行表演，鯊魚同樣無動於衷。