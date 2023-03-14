大陸一名女學生近日不小心掉了人民幣200元（約新台幣900元），一名老婦撿到錢後卻不願歸還，女學生當場崩潰，甚至下跪央求，說著「那是我的生活費」，讓不少人聽了很不捨，路人發現後趕緊幫忙調解，老婦才肯將錢還給女學生，此事曝光在網路上引發熱議。

根據《鳳凰周刊》報導，廣州一名女學生近日掉了人民幣200元（約新台幣900元），趕緊與另外兩名朋友返回原路尋找，正巧看到錢被一名老婦撿起，她們立即上前解釋，希望對方可以歸還，未料老婦卻不願意還錢，雙方在商店門口起爭執，掉錢的女學生當場被氣哭，聲音大到引起路過民眾圍觀。

路人得知後趕緊介入調解，有人說請學生父母來解決，未料掉錢女學生崩潰哭喊，「我爸媽都不在家，我這個錢是有用的」，最後還跪下央求老婦還錢，讓現場民眾聽了非常難過，老婦在路人勸解下才妥協。據了解，女學生的父母都在外地工作，她目前與祖父母生活，而200元其實是她的生活費。

影片曝光後，不少網友都感到心疼，表示「雖然最後還了，但這會成為女學生一生的陰影」、「有些老人根本不值得人尊重」，還有人分享類似經歷，「2年前我的手機掉在地上，眼睜睜看著一名老人家撿走，對方也不肯還給我，直接騎著車走了」、「讀書時我趁暑假打工，用賺來的錢買了新手機，沒想到不久就被偷了，調監視器才發現竊賊是一名老婦」。