不少水族館設有大型魚缸，放置鯊魚和各種魚類，但鮮少出現鯊魚咬同類，或獵捕其他魚種的狀況。不過大陸有民眾近日參觀江蘇的水族館，去發現一條鯊魚正在咬同伴，引發網友關注，水族館工作人員則解釋，牠們其實是在爭奪雌性鯊魚。

根據《西部決策》報導，遊客近日到江蘇徐州的歐樂堡極地海洋世界遊玩，突然看到水族缸裡游來一條鯊魚，嘴裡竟咬著同伴的脖子，不斷地向前游，似乎要置對方於死地，目擊民眾看了驚呼連連，趕緊拿出手機拍攝，分享至網路引發熱議。

徐州歐樂堡工作人員解釋，鯊魚咬同伴是正常現象，目前正值鯊魚的交配季節，影片中的鯊魚皆為雄性，牠們為了爭奪雌性鯊魚，因此出現互咬的狀況，受傷的鯊魚已接受隔離治療，更強調鯊魚平時都很溫順。網友得知後紛紛表示「這門票值了」、「說白了，就是為了女人」、「鯊魚也會爭風吃醋啊」、「為愛打架很值得」。

不過水族館將鯊魚與其他魚類放在一起，為何不會有獵捕行為？國立海洋生物博物館曾在臉書解釋，鯊魚確實是海中兇猛的肉食者，不過工作人員都會事先餵飽牠們，所以鯊魚才能在展示缸中與小魚和平相處，例如館內的護士鯊吃飽後，基本上就不太會再花費力氣獵捕其他魚類，這也是為何在海生館不會看到「鯊魚吃小魚」的原因。