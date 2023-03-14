父母拿錢給孩子買零食時，由於商品價格不一，買完通常都會剩零錢。日本一名父親近日拿1000日圓，給小學4年級的兒子買零食，未料孩子回到家後，卻把錢花得一毛不剩，他困惑的查看發票，發現兒子竟透過心算將商品價格和稅額算得剛剛好。

日本一名父親@father_life在推特提到，就讀小學4年級的兒子近日在家沒事做，不斷抱怨很無聊，為了安撫孩子的情緒，他便掏出1000日圓（約新台幣228元）給兒子，讓他去超市買點零食，回來可以分給家人吃，未料兒子買完回到家，手裡只提著各類零食，該名父親向兒子要剩餘的零錢，卻被告知全花光了。

原PO感到非常詫異，查看發票才發現，兒子透過心算的方式，將商品價格加上8％稅額，使所有零食價格加起來剛好1000日圓，由於兒子並沒有智慧型手機，購買過程全靠心算計算，讓他感到非常佩服，隨後也將這張「神之發票」分享至網路炫耀，獲得10萬人按讚。

不少網友表示，「連大人都不會想這麼細．真的是太厲害了」、「他還特地購買每個單價10日圓的餅乾做價格調整，顯示他對數字敏感度應該很高」、「沒想到只是買個零食，也能看出一個人的能力」、「就連我這個大人，也很難用心算的方式計價，這個小孩根本天才」。