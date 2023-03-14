院子難免會有動物溜進來，不過若發現蛇窩，恐怕會讓屋主瞬間發毛。澳洲雪梨一戶人家近日發現，自家後院竟有8個東部擬眼鏡蛇的窩，蛋裡的蛇早已孵化離開，數量多達110顆左右，嚇得他們趕緊通報捕蛇專家幫忙。

根據《9news》報導，雪梨郊區布林蓋利（Bringelly）一名媽媽瑞秋（Rachael）近日讓2歲兒子在後院玩耍，豈料兒子卻在曬衣架附近，發現一條小蛇，瑞秋看到後趕緊抱起孩子，隨後掀開石頭查看，發現底下竟有一個蛇窩，嚇得趕緊致電捕蛇專家杜蘭特（Kane Durrant）。

杜蘭特在屋主的後院進行檢查，陸續於曬衣架附近發現8個「東部擬眼鏡蛇」（Eastern brown snake）的窩，這種蛇又被稱作世界第2毒蛇，裡面110顆蛋已孵化，除了屋主兒子發現的蛇外，還抓到另外兩條，其中一條還是具有毒性的「赤腹伊澳蛇」（Red-bellied black snake），所幸他們一家並沒有人受傷，目前已將三條蛇拿至他地安置。

杜蘭特解釋，屋主後院顯然非常適合築巢，所以曬衣架附近有新舊不一的蛇蛋，蛇平均每窩產15至16顆蛋，「看來有些母蛇每年會回到這裡，認為此處是產蛋絕佳地方，不只安全，而且附近還有很多食物」，杜蘭特打算在這裡鋪礫石，有礙蛇產卵，牠們自然就不會回來築巢，「雖然蛇會失去良好的產蛋巢穴，讓人感到難過，但也不能讓這一家人暴露於危險當中」。