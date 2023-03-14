南非近日發生一起野生狒狒攻擊人類事件，7名登山客上月組隊前往班霍克山脈（Banhoek Mountains）進行攀岩垂降，沒想到因為誤闖狒狒領地，在垂降過程中遭擲60公斤重的岩石，導致其中3人腿部骨折，事後被救難直升機送往附近醫院搶救。

綜合外媒報導，這起攻擊事件發生在西開普省（Western Cape）班霍克山（Banhoek）自然保護區，7名登山客前往該地進行攀岩垂降探險，當時7人之中有2人先行垂降55公尺至一處瀑布，然而疑似因為誤闖狒狒領地，導致剩下的5人遭到成群的狒狒丟擲石頭攻擊，甚至合力推了一顆重達132磅（約59.8公斤）的巨石，砸往5人當時所站的岩壁上。

可怕的是，巨石受撞擊後瞬間破碎，鋒利的碎石塊砸中3名登山客，造成他們腿部骨折，其中1人更被割出開放性傷口，其餘2人僅受輕傷。不幸的是，怒氣衝天的狒狒還繼續投擲更多石塊，迫使他們只能緊急尋找遮蔽處藏身，並設法撥打求救電話。所幸搜救隊獲報後派出一架救援直升機和一組救難人員抵達現場，順利將3名腿部骨折的傷患吊上直升機送醫搶救，其餘4人則自行下山。

對此，一名靈長類研究人員表示，這群狒狒究竟是故意朝人類丟擲石頭，還是移動時不慎將石塊推落懸崖，可能永遠是個謎，但可以確定的是，狒狒容易對不習慣的事物感到不安，尤其是牠們看慣了人類沿著懸崖小徑行走，而非從懸崖峭壁上方藉由繩索垂降。