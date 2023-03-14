早在東漢就有人追星，一名縣令為了見到偶像，竟一路跟隨對方，不過根據東漢法律，地方官員無調令不得私自離開自己的轄區，此舉差點斷送他的前途，宋朝時蘇軾的粉絲更誇張，百姓為了追星，甚至與妻子離婚，蘇軾就算60歲了，魅力依舊驚人，還有16、17歲少女想以身相許。

根據《國家人文歷史》報導，追星族早在東漢就已出現，唐朝更是達到高峰期，當時許多著名詩人、文學家、藝術家都成為被追捧的對象，到了宋朝文人身分提高，文學家因此被百姓更崇拜，例如著名詩人蘇軾，無論走到哪裡，粉絲就跟到哪裡，其中一名瘋狂粉絲非「章元弼」莫屬，他不但每天手拿蘇軾的詩冊，而且幾乎不離身，家裡也掛滿蘇軾的畫像和詩集。

由於章元弼時常外出追星，根本不管家中事務，妻子最終忍無可忍，要求丈夫在自己與蘇軾間做選擇，未料章元弼毫不猶豫選了蘇軾，並給妻子寫了一封休書，之後他甚至還向旁人炫耀，以示自己對蘇軾的「忠心」，極端作法也讓人感到詫異。

不僅如此，蘇軾儘管年過60歲，魅力依舊不減，當時一名16、17歲的少女很愛慕他，蘇軾住在黃州期間，少女每天在偶像家附近徘徊，甚至表示願意以身相許，但蘇軾當時年事已高，最終委婉拒絕，等蘇軾離開黃州後，少女因此抑鬱而終，蘇軾得知後非常不捨，寫下一首《卜算子．黃州定慧院寓居作》悼念。