密集恐懼症發作！國外一名網友近日分享令人頭皮發麻的影片，拍攝者拿起一顆形似馬卡龍的異物，撕開後裡面噴出成千上萬的小蜘蛛，眾人才驚覺這是「蜘蛛卵囊」，影片累積12萬觀看次數，不少網友驚呼「還沒撕開時，以為是一顆馬卡龍」。

國外一名網友帕克（Jake Lee Parker）在臉書分享影片，只見拍攝者拿起一顆形似馬卡龍的蜘蛛卵囊，當時卵囊似乎已成熟，有些小蜘蛛已經緩緩爬出，隨後他將卵囊的外膜撕開，小蜘蛛宛如洩洪一般湧出，讓人看了瞬間發毛。

不少網友看了表示，「還以為是馬卡龍，沒想到竟然是蜘蛛卵囊」、「流沙餡馬卡龍」、「看到蜘蛛爬出來時，我覺得全身好癢」、「史上最噁開箱」、「一般蜘蛛都會將卵黏在腹部帶著跑」，還有一名網友分享經歷，指他曾經捏過蜘蛛卵囊，觸感脆脆的很神奇。

根據《wikiHow》介紹，不少蜘蛛會將卵產於蛛絲編織而成的卵囊中，每個卵囊平均含有上百隻蜘蛛卵，此外蜘蛛的種類不同，卵囊的形狀和質地也不一樣，就連保護卵囊的方式也有差異，大多數蜘蛛會將卵囊懸掛於蜘蛛網上，少部分會把卵囊背在身上。