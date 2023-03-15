泰國一名47歲男子為了賺取豐厚薪資還債，9年前飛往韓國工作，平時匯錢回家作為生活費，近日他從女兒口中得知，妻子中了樂透1200萬泰銖（約新台幣1062萬），卻刻意隱瞞自己，趕緊回國與妻子對質，未料對方早已另結新歡還再婚，他氣得告上法院，不過妻子則反駁，兩人早在2年前就已分開，前夫說法是不實指控。

根據泰媒《Sanook》報導，47歲納林（Narin）近日在律師陪同下，公開指控妻子查薇宛（Chaweewan）對自己不忠，表示兩人20年前結婚並育有3子，由於他們欠債逾200萬泰銖（約新台幣177萬），為了賺取更豐厚的薪資，2014年他帶一家人搬到南韓，並在當地找工作，隔了一段時間，妻小先回泰國，他留在韓國繼續打拚。

納林表示，他每個月都會匯款2.7萬至3萬泰銖（約新台幣2.3萬至2.6萬）回家，直到近日從女兒口中得知，妻子買樂透中了1200萬泰銖（約新台幣1062萬），卻刻意隱瞞，就算他想與妻子聯繫，對方也沒有理會，氣得他趕緊回國，發現妻子竟有了新歡。

納林崩潰的說，當下他非常震驚，也感到失望，沒想到結髮20年的妻子，竟會這樣對他，「我戶頭只剩下6萬泰銖（約新台幣5.3萬），因為我每個月都要給她錢，我只想得到應有的正義」，不過他也坦言，與妻子當初並未簽署正式的結婚證書，所以對方才能改嫁。

妻子查薇宛則反駁，她並未刻意隱瞞中獎一事，而且納林在2019年就曾透過電話與她提分手，兩人之後並未再聯繫，就連鄰居也都知道他們早已分開，不過納林與女兒仍有來往，但她並不想剝奪對方當父親的權利，所以沒有干涉，此外，納林也從未沒給過這麼多錢，僅匯給女兒3、4千泰銖，對此她也向納林提出毀謗。