大陸河南一名50歲拾荒男近日拿冥紙，向店家索取食物吃，未料老闆看到後，非但沒有趕他離開，甚至還收下冥紙，遞給拾荒男一塊羊肝，此事被分享至微博引熱議，老闆表示，拾荒男經常光顧他們的店，雖然知道對方拿的是冥紙，但他們並不介意，只希望能幫助對方。

根據《極目新聞》報導，河南商丘市街頭出現一名50多歲拾荒男，肚子餓的他走到肉店，拿出冥紙想買肉吃，經營肉店的蘇姓老闆欣然接受，讓妻子「賣」給他一塊肉，將此事拍下並分享至微博，在網路上引發討論，讓不少人看了非常不解。

蘇姓老闆受訪提到，他與妻子經營一間肉店，拾荒男在當地流浪多年，也沒人知道他家在哪，起初對方會拿撿到的塑膠瓶來店裡換食物，直到近兩年，他才拿冥紙來「買」吃的，一星期會光顧兩、三次，每當看到老闆正在忙時，他就會扭頭離開，直到離峰時段才過來。

蘇姓老闆表示，看到拾荒男拿冥紙買東西，他們並未覺得不吉利，都會給他羊肝或牛肝，「每次都切給他一塊，其實東西不值錢，但夠他填飽肚子了。」而且拾荒男堅持以物易物，若店家不肯收他的東西，他就會離開，連肉也不拿了。

蘇姓老闆的妻子說，拾荒男隨身都會帶著一支筆，而且還懂得寫字，字寫得相當不錯，但他卻很少開口說話，推測對方先前可能是受過刺激，導致他精神失常，才會流浪街頭。他們將這段故事分享至網路，也是希望大家若遇到拾荒男，在能力充足的情況下能給予他幫助。