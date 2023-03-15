大陸重慶一名網友近日發現自家池塘突消失，底下出現一個大坑洞，池內2萬市斤（約10噸）的活魚、小船都不知去向，屋主懷疑該處以前可能是礦區，近日出現塌陷狀況，坑洞將池水和魚吸了進去，現場畫面曝光後，網友都驚呼不已。

根據《極目新聞》報導，重慶市北碚區天府鎮文星村一座池塘近日一夜消失，還出現直徑10多公尺的深坑，池塘邊的一棟房子也有部分塌陷，汪姓女子將此事分享至網路，表示池塘主人是她的叔叔，叔叔經營觀賞魚買賣生意，原本有好幾個魚塘，近日才將魚全轉移至大池塘，總重約10噸，沒想到池塘底下竟塌陷。

汪女提到，她的叔叔在事發前還有巡查池塘，當時並未發現異狀，沒想到過了一夜，就出現如此大的坑洞，池塘內的魚、水及停靠岸邊的小船都不見了，他們靠近坑洞邊查看，發現大坑略呈現漏斗狀，裡面深不見底，推測該處以前可能是煤礦坑，被採空又沒填實，近日才出現坍陷狀況，所幸並沒有人受傷。

天府鎮等相關單位接獲報案後，趕往現場進行處理，目前正在調查事故原因。相關影片曝光，不少人表示「會不會有可能是地震前兆？」、「我就是北碚人，天府鎮後峰岩附近原本有煤礦，地下早就被挖空，如果來了一場地震，這個鎮後果很恐怖」、「我家住江蘇四戶鎮，那裡也有這種大坑，當時附近石膏礦被掏空，之後下了一場雨就造成塌陷，全鎮也禁止再採石膏」。