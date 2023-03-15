大陸湖南一座村莊近日進行修路工程，意外挖到一塊形似「龍爪」的石頭，表面還有「鱗片」紋路，被認為可能是化石，工人趕緊通報文物部門，此事曝光後，吸引不少民眾前往當地打卡，不過專家表示，研判龍爪並非化石，只是形狀像龍爪的石頭。

根據《極目新聞》報導，湖南省武岡市馬坪鄉石地村近日進行道路施工，挖土機在龍頭嶺挖出一塊形似龍爪的石頭，上面還有「鱗片」紋路，透出藍色光澤，工人將部分鱗片敲掉後，底下露出青色的質地，此事曝光吸引民眾朝聖。

由於石頭形似龍爪，工人擔心可能是化石，趕緊通報相關單位，不過武岡市文物保護部門人員初步判斷，這塊石頭並非化石，而是一塊天然石頭，只是形狀特殊，才會造成誤會，邵陽市文物保護部人員也到場展開調查，結果尚未出爐。

一名楊姓女子特地到石地村看龍爪石，提到聽當地村民說，龍頭嶺的風水比較好，許多村民過世後，都會被葬在這座山上。而石地村村委會的蘇姓負責人表示，龍頭嶺山名是老一輩傳下來的，從未聽說過與龍有關的故事，至於這塊奇石該如何處理，還待相關部門評估。