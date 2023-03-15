明朝政府垮台後，仍有不少遺臣希望恢復明朝宗室，因此在各地建立政權，其中表現最亮眼的將領是張煌言，他反清復明長達20年，眼見沒有希望後選擇隱居，未料還是被清廷捕獲，拒絕歸降而被殺，由於他對明朝非常忠心，因而被乾隆追諡「忠烈」。

大陸導遊房博在微博提到，抗清名將張煌言，號蒼水，生於萬曆四十八年，16歲時參加科舉考上秀才，22歲參加鄉試中了舉人，眼看職涯準備平步青雲，未料中舉人兩年後，崇禎帝就在景山自縊，明朝政權正式垮台，不過當時中原地區仍有不少明朝遺臣，依舊希望可以恢復明朝。

遺臣當時擁護萬曆皇帝的孫子朱由崧為皇帝，建元年號是弘光，張煌言選擇投靠弘光政權，但朱由崧並未努力恢復明朝宗室，反而整日花天酒地，再加上弘光政權內鬥嚴重，沒多久清軍南下擊敗弘光勢力，張煌言轉而投靠浙江的復明勢力「魯王」朱以海。

但朱以海勢力很薄弱，他們選擇與鄭成功聯手，一度差點奪下南京城，但還是以失敗告終，直到朱以海、鄭成功等人去世後，張煌言自知反清復明希望渺茫，最終隱居於浙江山林，但清廷擔心他會造反，因此發了海捕文書找人，張煌言被出賣而遭逮，拒絕清廷的招降，最終被處斬決，後人為了紀念張煌言，將他的屍骨埋在西湖旁還建了祠堂，到了乾隆年間，清廷追諡忠烈。

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