英國一名男子日前肚子餓，隨手拿了手邊的零食吃，其中一顆巧克力蛋的外型十分特別，是由一半白巧克力、一半牛奶巧克力組合而成，男子沒想太多就直接吃下肚，未料竟因此和1萬英鎊（約新台幣37萬）擦肩而過，直到朋友打電話給他，男子才驚覺大事不妙。

根據《獨立報》報導，英國YouTuber戴維斯（Adam Davis）經常分享露營生活，日前他上傳自己在露營車內享用復活節大餐的影片，他介紹器材到一半，突然感到肚子餓，於是隨手拿起一顆巧克力蛋吃，戴維斯的朋友看到影片後，急忙打電話給他，告訴他吃下肚的那顆巧克力蛋，價值高達1萬英鎊（約新台幣37萬）。

事實上，巧克力蛋品牌吉百利（Cadbury）因應復活節推出「尋找糖心蛋」（CremeEgg Hunt）活動，在所有商品中放置限量280顆隱藏版的糖心巧克力蛋，也就是戴維斯吃下的、一半白一半咖啡色的版本，幸運消費者可以憑「未吃過的」隱藏版巧克力蛋兌換1萬獎金。

戴維斯就這樣和獎金擦肩而過，他遺憾表示，當時實在太餓了，沒有注意到巧克力蛋的顏色不同，而且吃起來的味道也和一般版本的一樣，不過他沒有太難過，「還有誰能在30秒內吃掉1萬英鎊的食物呢？金錢來來去去，但這種傳說等級的失敗故事我會記得一輩子的。」儘管如此，戴維斯仍希望吉百利可以給他一點安慰獎，但他也強調，自己當時並不知道有這個活動，所以沒有拿到獎金也完全不是吉百利的問題。