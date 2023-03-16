英國一對夫妻近日發現，牆壁不斷流出不明液體，讓他們感到很困惑，靠近一聞味道似乎很甜，便沾了一點吃吃看，驚覺不明液體竟是蜂蜜，拆開牆壁與地板後，發現裡面竟藏巨型蜂巢，周圍全是蛆蟲與飛蛾，畫面令人作噁。

We discovered our new home is a beehive — honey drips from the walls https://t.co/fOwXO1uH04 pic.twitter.com/qMXAq06lFm — New York Post (@nypost) March 13, 2023

根據《紐約郵報》報導，41歲凱特（Kate Dempsey）與家人搬進位於肯特郡的新家後，就發現附近出現不少蜜蜂，但蜜蜂很快就消失，雖然還在臥室牆上看見黑色黏稠物，他們依舊沒多想，僅是重新粉刷牆面，直到去年夏天，牆壁又滴出液體，讓她非常困惑，仔細一聞發現有點甜，她好奇沾來吃，發現竟然是蜂蜜。

夫妻倆開始尋找蜜蜂來源，之後拆開地板發現，底下有長約6英尺（1.8公尺）的蜂巢，而且已開始腐爛，蜂巢並未看見蜜蜂，但地板周圍全是蛆蟲和飛蛾，凱特提到，「我們從未見過這種事，蜂巢體積很大，拆開地板後，只見蜂窩越來越多，氣味撲鼻而來，是一種甜甜的惡臭味，我們多年來就是一直聞到這種令人作嘔的氣味」。

凱特隨即通報除蟲公司協助清理，但費用高達美元1.2萬（約新台幣36萬），他們只好請朋友來家裡幫忙，戴上橡膠手套徒手清理，花了4周才順利清光蜂巢，總共用了20個大型垃圾袋，由於許多蜂窩已被飛蛾襲擊，所以蜂蜜無法食用，凱特說「如果它是一個活蜂窩，我們會請當地養蜂人處理，但要花1.2萬清理廢棄蜂窩，負擔太大了」。

凱特更提到，清理蜂巢的過程中，蜜蜂氣味引來盜蜂，牠們主要靠搶劫其他群落的蜂蜜為生，一天他們睡醒發現家裡全是蜜蜂，嚇得趕緊連絡養蜂人，「盜蜂從牆上的洞鑽進來，拿到蜂蜜後又從窗戶離開，對人似乎不感興趣，所以並沒有人被螫傷」，她建議民眾若發現家中出現異常，一定要趕緊檢查，千萬別忽視。