比八點檔還狗血！印度一名人夫發現妻子外遇已婚男，還帶著3名孩子和對方私奔，讓他非常生氣，決定勾引小王的妻子來報復，未料雙方相處後，竟意外發展出情愫，並於今年2月舉辦婚禮，目前人夫和小王的妻小住在一起生活。

根據《今日印度》報導，印度比哈爾邦（Bihar）的男子尼拉傑（Neeraj Kumar Singh），在2009年和妻子露比（Rubi Devi）結婚，並育有2子2女，然而露比卻和住在娘家附近的已婚男穆克什（Mukesh Kumar Singh）發展婚外情，甚至在去年2月帶著3名孩子和對方私奔，只留下一名女兒給尼拉傑。

尼拉傑得知後相當氣憤，他知道無法挽回和露比之間的關係，於是決定勾搭小王穆克什的妻子作為報復；巧合的是，對方的名字竟和尼拉傑妻子的一模一樣，都叫做露比（Rubi Devi），2人在多次通話後逐漸產生情愫、墜入愛河，最後在今年2月舉辦婚禮，尼拉傑也接受了穆克什的孩子，目前正住在一起生活。

無獨有偶，外國一名人妻也曾於論壇發文，稱自己在發現丈夫和女同事外遇後，聯絡上小三的丈夫，2人互相訴苦、安慰彼此，一來一往之下聊出感情，對方也在相處一陣子後主動和她告白，但人妻擔心心中的悸動並不是愛情，而是出於「同病相憐」，而遲遲不敢答應，於是詢問網友意見，沒想到大家都一面倒，力挺她勇敢迎接新感情。