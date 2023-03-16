有些丈夫很少做家事，一旦妻子不在家，家裡可能就會被搞得一蹋糊塗。大陸湖南一名人妻回娘家住1個月，近日回到家後，丈夫向她炫耀有幫忙洗鞋，她聽了很開心，未料一看到丈夫洗好的鞋瞬間傻眼，鞋子竟已發芽，讓她直呼「男人太離譜了」。

根據《沸點視頻》報導，湖南懷化一名王姓人妻回娘家處理事情，長達1個月不在家，近日她回來後，丈夫興奮告知幫忙把棉拖鞋洗乾淨了，人妻聽了非常開心，未料丈夫竟未將鞋子拿出來曬，還晾在廁所，人妻看到成品後瞬間傻眼，拖鞋不僅未乾，旁邊還長出綠芽，看起來宛如一個「盆栽」。

王姓人妻提到，她經常穿這雙棉拖鞋到戶外走動，疑似沾黏到植物種子，她也沒有發現，丈夫可能覺得鞋子看起來很髒，因此先放入水中浸泡，而他做事本來就愛拖拖拉拉，鞋子泡了半個月才想起來，才會導致黏在鞋子上的種子發芽。

王姓人妻看了後哭笑不得，並說「男人挺不靠譜的，很離譜啊！」更調侃這是丈夫純手工打造的最新款棉拖鞋，此外她也不打算扔掉鞋子，想讓幼苗繼續生長。此事曝光後，不少網友表示「這是一雙有生命的鞋子」、「天選花盆」、「頑強的生命力」、「你老公還算勤奮，至少知道棉拖鞋要洗一下，我老公的都是一次性，穿到壞直接不用洗丟掉」。