澳洲一名男子日前外出旅遊，在山林間看到一條蟒蛇垂掛在樹上，他興奮地拿出手機湊近拍攝，未料下秒就慘遭攻擊，男子左側臉部被咬出一道又長又深的傷口，鮮血還不斷從中流出，讓他不得不脫掉上衣，壓在傷口上止血；對此蛇類專家強調，如果在野外遇到爬行動物，最好離牠們遠一點，以免發生意外。

綜合外媒報導，澳洲昆士蘭男子贊恩（Joey Zayne）日前到位於凱恩斯的貝哈納峽谷（Behana Gorge）旅行，途中看見一條長約8英尺（約2.4公尺）的蟒蛇纏繞、垂掛在樹幹上，贊恩相當興奮，立刻拿出手機拍攝，從畫面中可以看到，蟒蛇的頭部朝下，贊恩還驚嘆地說：「貝哈納上方有一條美麗的蛇。」

未料下一秒贊恩就慘遭蟒蛇攻擊，左臉側邊被咬出又長又深的傷口且鮮血直流，讓他不得不脫下上衣，壓在傷口上止血，身體也因此沾染大片血跡。贊恩憶述蟒蛇攻擊的瞬間，「牠的速度非常快速。」並對著鏡頭向觀眾報平安，「我感覺還行，只是這些血多到有點瘋狂了。」所幸這條蟒蛇並沒有毒，因此贊恩並無生命危險。

澳洲蛇類專家沃爾頓（David Walton）提醒，如果在野外遇到爬行動物，最好離牠們遠一點，同時也強調蛇不會無緣無故地攻擊或咬人，「牠們只會在真正感覺到危機的時候，才會做出防禦性反應。」