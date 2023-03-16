不管孩子幾歲了，為人父母還是會擔心，但分寸要拿捏好，否則會引起孩子反感。馬來西亞一名37歲女子抱怨，父母對自己的管教很嚴格，導致她與男友交往4年，至今還從未單獨同房，每次外出父母都會同行，讓她相當困擾，此事曝光引發討論。

一名37歲女網友向馬來西亞廣播電台《MY（Malaysia）》匿名投稿，抱怨她的父母管教嚴厲，每次與男友約會時，必須晚上11點回到家，門禁最晚是12點，就算有時與男友出國，她的父母都會堅持同行，而且要求四人睡在同一間，父母解釋是怕他們做錯事。

原PO不禁感嘆，就連在國內旅遊也是如此，她都是和媽媽同床，男友則與父親一起睡，但她的父親有時睡覺會打呼，而且鼾聲有點大，導致男友睡不好，她最後崩潰的說，自己已經37歲，男友則是41歲，兩人如今交往4年，「我倆從來沒有一起在房間、睡在同一張床過夜，是我父母管得太嚴了嗎？」

不少網友都感到非常驚訝，表示「我看到最後年齡備註瞬間傻眼，佩服你的男朋友，絕種好男人」、「37歲還問這種問題，搞得我們好像都早熟了」、「如果你還是17歲，那我贊同你父母的做法，可是妳都30多歲了，看來你父母是想要你當尼姑吧」、「真的有這樣的父母，我以前也有門禁，朋友都笑我是灰姑娘，直到我結婚後搬出去住，才鬆了一口氣」、「我以為這對情侶年紀小，所以父母管得嚴，看到最後我真的翻白眼了」。