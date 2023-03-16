外國一名男子到南非國家公園旅遊時，目睹罕見且神奇的畫面，一隻落單的公獅似乎為了尋找領地，在過河時受困於中間的岩石上，卻無意間侵犯到河馬的地盤，慘遭河馬大軍圍攻，差一點就被血盆大口咬斷頭，公獅嚇到跳河求生，霸氣威風的形象頓失。

根據外媒報導，這段影片由30歲男子斯泰恩（Steyn Jacobson）在位於南非的克魯格國家公園（Kruger National Park）鱷魚河（Crocodile River）拍攝，當時斯泰恩和其他遊客正在河邊享用早餐，同時觀察國家公園裡的美景，過程中他發現河裡的河馬突然變得躁動、不開心，不斷圍繞著一顆岩石打轉，他拿起望遠鏡一看，才驚覺岩石上有一隻落單且受困的公獅。

從畫面中可以看到，公獅正趴在岩石上休息，突然一隻河馬朝牠靠近，張大嘴巴展開攻擊，公獅見狀嚇一大跳，立刻起身想要逃跑，回過頭卻發現無路可走，但河馬仍沒有停止進攻，甚至差一點就要將雄獅的頭咬進嘴裡，無奈之下公獅只好跳河求生，順著水流往畫面右側移動，另一隻河馬又在水裡埋伏突襲，所幸沒有傷害到獅子。

斯泰恩表示，公獅通常會有自己的領地，但年輕的公獅會先四處尋找好的地點，直到建立自己的領地為止，「很顯然，這隻公獅誤入歧途，河馬不會輕易放過牠。」