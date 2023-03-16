國外一名男子與老婆結婚6年，近日妻子須接受腎臟移植手術，但女方家屬都不符合捐贈條件，雖知道自己與妻子沒血緣關係，匹配機率渺茫，但他還是想檢測看看，未料卻意外發現兩人有血緣關係，妻子可能是他的親妹妹，讓男子崩潰無法接受。

根據《太陽報》報導，一名男網友在論壇Reddit發文表示，他從小被人領養，所以並不知道親生父母是誰，他也完全不在乎，8年前因為工作的關係，認識小他2歲的妻子，兩人互有好感，發展成戀人關係，交往2年後就決定結婚，婚後生下2名孩子。

原PO提到，妻子生下小兒子後，身體就出現狀況，必須進行腎臟移植手術，妻子的家屬全都接受匹配檢測，但都沒有人符合條件，儘管他知道自己沒血緣關係，但依舊抱著一絲希望做檢測，卻被告知兩人匹配率「異常高」，就連醫生也覺得奇怪，解釋「通常父母與孩子的匹配率約50%，兄弟姊妹則是0至100%」，認為他們可能有血緣關係。

原PO得知後難以接受，崩潰的說「我們居然有血緣關係，我完全不知道該怎麼辦，她是我的妻子，也是孩子的母親」。網友紛紛安慰他，表示「既然孩子都生了，如果都很健康，那就繼續當夫妻，好好撫養孩子長大」、「別計畫再生下一胎，近親繁殖可能影響孩子健康」，也有人建議原PO再找專家鑑定，結果準確度比較高。