不少情侶論及婚嫁時，常因聘金、彩禮談不攏而分開，印度卻有人以「高中成績太差」為由退婚。印度北方邦一對新人原本計畫在去年12月初結婚，未料新郎卻退婚，原因竟是新娘高中成績太差，但女方家屬則反駁，新郎是嫌嫁妝太少。

根據《印度時報》報導，北方邦卡瑙傑區蒂爾瓦科特瓦利（Tirva Kotwali）一對新人原本打算在去年12月4日舉辦婚禮，但新郎卻突然取消婚禮，數日後更表示要退婚，原因是未來妻子的「高三成績太差」，而新郎不久就與另一名女子結婚。

新娘父親氣憤表示，新郎表面上是說女兒成績差才退婚，但事實並非如此，而是嫌嫁妝太少，他們先前就已給男方價值1.5萬盧比（約新台幣5500元）的金戒指，同時還出6萬盧比（約新台幣2.2萬元）作為婚禮基金，未料結婚前幾天，男方又來討更多嫁妝。

新娘父親提到，他無法再負擔更多的嫁妝，因此拒絕新郎的要求，沒想到他就選擇退婚，瞎掰理由是女兒高中時成績不佳，讓他感到非常氣憤，並將此事通報警察，目前警方試圖調解雙方衝突。此事曝光後，不少網友直呼太扯，「我反而為新娘感到開心，這種男人不值得嫁」、「太好笑了，以高中成績當退婚理由，我還以為是在找工作呢」。