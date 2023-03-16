大陸北京故宮是明清兩朝皇帝的皇宮，裡面有一面「九龍壁」，建材使用琉璃瓦，奇怪的是，牆壁上唯有一條龍的腹部，竟用木頭所製，謠傳工匠施工時不小心打碎瓦片，因此改用木頭代替，以此蒙混過關，但專家認為，此說法的可能性很低。

故宮內設有許多影壁，主要用於遮擋視線，其中最特殊的就是「九龍壁」，是一座背倚宮牆而建的單面琉璃影壁，建於乾隆三十七年（西元1772年），正面由270塊琉璃瓦拼接而成，上面有九條浮雕巨龍，形成強烈立體感，但唯獨其中一條白龍的腹部是木頭所製。

大陸導遊房博在微博提到，有人說當年工匠製作時，無意間打碎琉璃瓦，為了彌補過失，偷偷使用木頭替代原本的琉璃瓦，不過工匠施工不小心打破建材，其實是常見的事情，確實屬於重大失誤，但工匠若私自做主，使用其他建材，罪責可能會更重，所以私自換建材的可能性極低。

房博接著說，學者推測這塊木頭出現於乾隆晚期後，當時皇帝發現琉璃瓦破損，但九龍壁暴露於室外，面對風吹日曬雨淋，隨時間變化而變色，若重新燒一塊琉璃瓦補上，顏色差異明顯，如果將整面牆打掉重建，成本又太高，皇帝可能也知道此情形，准許使用木頭替代，並刷上相應的油漆，但時間久了，油漆慢慢剝落，木頭原本的顏色就顯露出來了。