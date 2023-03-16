說起歷史上第一位女皇帝，大多數人都會想到武則天，然而在她之前其實還有一名女子稱帝，名叫陳碩真，她率領農民起義對抗唐朝，擁有3萬兵馬，但還是寡不敵眾，陳碩真全軍覆沒，她本人則被活捉，最終以裸體的姿態在民眾面前腰斬處死，下場十分悽慘。

根據陸媒報導，陳碩真出身浙江清溪縣的農村家庭，自幼父母雙亡，和妹妹相依為命，家境清貧，且早年喪夫。由於清溪縣物產豐富，朝廷在此徵收的賦稅很多，導致當地百姓負擔沉重；有一年清溪縣發生百年不遇的洪災，朝廷不但不開倉賑糧，還照樣徵收各種賦稅，導致民不聊生。

陳碩真不忍看到百姓受苦，於是決定起義造反。一開始她先以宗教的名義招攬信徒，宣揚自己的理念，許多老百姓為了過上好日子，不得不追隨陳碩真，她的信徒也逐漸增多，並於西元653年正式宣布起義，舉兵反唐，靠著2千兵力接連攻克桐廬、睦州等地，陳碩真還自稱是「文佳皇帝」，仿照唐朝建立政權。

朝廷得知消息後，急忙派人鎮壓，陳碩真的追隨者雖然很多，但也只有3萬兵力，仍舊寡不敵眾，在唐軍前後夾擊之下，短短2個月就全軍覆沒，她本人則被活捉，朝廷為了讓百姓不再崇拜陳碩真，對她用了極其羞辱的酷刑，在民眾面前被脫光衣服審問，最終腰斬處死。