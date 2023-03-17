The claw clip fashion accessory that left student teacher Jeena Panesar fearing for her life *DISCLAIMER - Images of scar wounds* #curiously pic.twitter.com/LCfXQVJp8E — Birmingham Live (@birmingham_live) March 14, 2023

英國一名19歲女孩前陣子開車回家時，不慎自撞翻覆，在猛烈撞擊力道下，導致原本用來盤髮的「鯊魚夾」直接嵌進後腦杓，在頭皮至左邊眉毛處留下長達30公分的恐怖傷疤。如今她分享自己破相的照片仍餘悸猶存，呼籲大眾開車時不要使用鯊魚夾。

綜合外媒報導，19歲的吉娜（Jeena Panesar）是一名實習老師，1月24日開車返家途中，以時速50英里（約時速80公里）行駛在霧濛濛的公路上，雖然沒有超速，卻不慎撞上一棵路樹，導致車身打滑50公尺後翻覆，當下她的頭部狠狠撞上天花板，鯊魚夾瞬間嵌進後腦杓。

意外發生後，吉娜憑著意志力逃出車身殘骸，接著向附近的機車騎士求救後便暈倒在地。最後吉娜被緊急送往諾丁漢大學醫學院的皇后醫學中心，醫護人員取出她後腦上的鯊魚夾，並將傷口縫合，住院3天後才回家。根據照片顯示，吉娜的頭皮有一道30公分傷口，一路延伸到左眉毛，加上前額頭肌肉損傷，事故發生6周後，仍無法活動左邊眉毛。

吉娜事後餘悸猶存表示，「說起來很難過，但我覺得我要死了」，還說「這真的很痛苦，如果你曾夾著『鯊魚夾』忘記拿掉，然後背部朝下躺著，就是那種壓力和不適」，希望透過自身經驗提醒所有人，在開車期間最好將鯊魚夾拿掉。