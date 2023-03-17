全球都受到通膨影響，導致房價、房租、物價居高不下，讓人傷透腦筋。英國一名男子近日在倫敦找房子，發現租金都高得嚇人，便想出在「垃圾箱」打造一間臨時住房，雖然空間很小但設備齊全，他不僅能在裡面做飯，還有睡覺的空間。

根據《Business Insider》報導，28歲馬歇爾（Harrison Marshall）是一名建築師兼藝術家，過去7年都在國外工作，直到最近才回到英國，未料他近日在倫敦找租屋處時，發現租金都非常貴，即使找到工作地點與價格都符合他條件的房屋，競爭者就多達100人，順利租到房子的機會渺茫，讓他感到非常困擾。

馬歇爾萌生利用大型垃圾箱造家的想法，他每月花50英鎊（約新台幣1853元）租下專用垃圾箱，再花4000英鎊（約新台幣14.8萬）打造一間夾層小木屋，第一層是馬歇爾的活動空間，裡面有桌子、水槽及廚房區，便於他工作、烹飪，還放有迷你冰箱，晚上累了就爬到夾層休息，雖然空間不大，但還是能讓馬歇爾休息。

馬歇爾提到，他的房子雖然設備齊全，但場地是他最頭痛的地方，所幸附近有慈善機構願意將土地免費借他使用，另外盥洗也是一大問題，木屋裡沒有獨立衛浴設備，若想上廁所就到戶外流動廁所解決，想洗澡就至公司或附近健身房，而他打算在小屋住1年，坦言這並非解決租屋處的辦法，只是希望藉此提高大眾重視房租高漲的問題。