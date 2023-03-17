香港一名老伯長期露宿在行人地下道，還堆積了許多雜物，導致臭味瀰漫，能行走的空間也只剩下一半，近日有節目組訪問跟拍老伯，才得知原來他名下有3棟房產，過去還因為投資股票賺了不少錢，他也公開了如今淪落到這種窘境的辛酸原因。

根據《香港01》報導，電視節目《東張西望》日前接到投訴，稱位於大角咀的櫻桃大廈出現一間垃圾屋，節目組實際走訪現場後，發現屋內雜物堆積如山，不但有老鼠出沒，還傳出一陣臭味。附近鄰居指出，垃圾屋屋主稱作趙伯伯，平常都露宿在行人地下道，只有偶爾才會回到住處，而行人地下道也同樣堆積了許多雜物，且一靠近就聞到惡臭味。

趙伯伯受訪表示，他已經在行人地下道住了一年多，因為過去被偷過很多次手機，所以才會開始囤積雜物，讓人想偷也不知道貴重物品在哪裡。此外趙伯伯也透露，他的名下其實有3棟房產，分別位於大角咀、何文田及沙田，粗估資產高達1500萬港幣（約新台幣5842萬），而且他還十分擅長投資股票，以前每年股息經常能賺到50萬港幣（約新台幣195萬）。

不過擁有這麼驚人的財產，為何還要露宿街頭？趙伯伯說，因為當初他投資股票用的是母親的帳戶，然而母親過世後，妹妹就將母親的帳戶都轉到她名下，雖然趙伯伯也有過一段婚姻，但妻子和兒子在30年前移民美國後，就再也沒有和他聯絡，似乎有意要避開他，導致趙伯伯如今身無分文，對於人生也已經沒有太大的期待。