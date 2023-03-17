驚險刺激的雲霄飛車深受許多人喜愛，澳洲兩名少女莉莉（Lily）和艾拉（Ella）相偕前往遊樂園遊玩，沒想到艾拉搭乘雲霄飛車的過程中，多次翻白眼、吐舌頭，甚至陷入昏迷，身體任由機器「擺布」，詭異狀態讓一旁的莉莉當場嚇壞了。

根據英國《每日郵報》報導，莉莉和艾拉近日前往黃金海岸衝浪者天堂（Surfer's Paradise）遊玩，並挑戰驚險刺激的雲宵飛車，沒想到當機器衝上90公尺高空後，艾拉立即出現不尋常的詭異反應。

根據監視器畫面可見，艾拉過程中不斷翻白眼、吐舌頭，整個人宛如中邪一樣，甚至數度陷入昏迷，身體任由機器狂甩，但恢復意識後又放聲尖叫，詭異反應讓一旁的莉莉嚇出一身冷汗，頻頻關切她的狀況，一邊安慰她之餘，一邊朝著地面工作人員大喊「她昏過去了！」希望落地後園方能緊急協助。

影片曝光後隨即掀起網友熱議，紛紛留言直呼「為什麼要去挑戰這種危險的遊樂設施？」、「這真的很危險，差一點可能就沒命」、「無法想像那種感覺會有多可怕，在這麼短的時間內不斷昏迷又不斷醒過來」。