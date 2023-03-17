秦王嬴政繼位後，面臨隨時被刺殺的命運，最著名的就是「荊軻刺秦」，荊軻受命刺殺秦王，未料圖窮匕見，秦王想反擊卻一時拔不出劍，大臣趕緊喊「王負劍」，提醒他揹負劍鞘就能拔出，但這姿勢到底是怎樣，近日考古學家有了新發現，解釋「王負劍」的歷史謎團。

根據《三秦都市報》報導，考古學家從2009年開始挖掘秦兵馬俑陪葬坑，面積約430平方公尺，共清理出220件陶俑、16匹陶馬、4乘戰車等，還有許多車馬器、兵器與生產工具，並得知陶俑的製作過程，陶俑軀幹完全製作完畢，二次覆蓋細泥、做細部雕飾，再黏上獨立製作的雙臂，另外出土的兵器也非常珍貴。

秦始皇帝陵博物院研究員申茂盛提到，此次俑坑出土的長兵器主要是鈹與戟，短兵器則是青銅劍，還發現了5把完整的劍，都是秦朝士兵使用，長約88至91公分，值得注意的是，劍出土時就掛在陶俑身上，位置從未被挪動過，而且身上配件都很齊全，「我們認為劍是標配，每個士兵都會帶。另外，說明這個劍佩戴方式，就是在腰間掛著。」

根據《史記．刺客列傳》記載，公元前227年，荊軻受燕太子丹派遣，前往秦國刺殺秦王嬴政，當時圖窮匕見，秦王想反擊卻一時拔不出劍，大臣趕緊喊「王負劍」，這個姿勢引起後人好奇，有人認為秦王把劍揹在背上然後才拔出來，但申茂盛認為，這種說法並不正確，從出土的陶俑證實，劍就是掛在腰間，秦王當時是把劍推到背後，再從後背拔出。