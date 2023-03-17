澳洲一名男子走出家門時，因為正在打電話而沒有仔細看路，未料竟不小心踩到致命毒蛇，他嚇得發出尖叫聲並迅速跳到一旁的草地上，整個驚險過程全被一旁的監視器拍下，所幸男子並沒有被毒蛇咬傷，之後他請來專業捕蛇人，花了一段時間才順利抓到毒蛇。

根據《9News》報導，居住在墨爾本遠郊唐尼布魯克（Donnybrook）的男子阿特里（Arvind Atri），日前一邊打電話一邊走出家門時，感覺自己踩到一條軟軟的不明物體，他起初以為是橡膠之類的物品，結果低頭一看，竟是一隻長達1公尺的蛇，他被嚇到發出尖叫聲，並急忙跳開，躲避蛇的攻擊，整個過程全被監視器拍下。

阿特里事後找當地的專業捕蛇人佩利（Mark Pelley）幫忙。佩利透露，這條蛇之後躲到混凝土人行道下，他費了很大的力氣才終於把蛇抓出來，同時指出這條蛇的品種為澳洲銅頭蛇（Copperhead Snake），「銅頭蛇非常危險，牠們可以殺人，阿特里很幸運，我建議他去買張彩券。」

阿特里憶述當時的驚險時刻，「那真是一次恐怖的經歷，我先確保家門已經關上，然後快速跑開了。」阿特里還對於自己沒有被蛇咬傷感到難以置信，同時也提醒其他人，毒蛇可能出現在任何地方，只要走路看路就可以避免類似事件發生了。