河南一名2歲男童近日在客廳玩耍時，突然拿了一把鉗子朝自己的下體猛力一夾，當場濺血爆哭，媽媽一聽到哭聲立刻從廁所衝出，嚇得急忙將孩子送醫，好在只是皮肉傷，並無造成大礙。

綜合陸媒報導，馬姓女子透露，當時自己只是去上個廁所，沒想到卻突然聽到孩子嚎啕大哭，嚇得緊急衝出查看，赫然看見孩子的下體在流血，立刻將孩子緊急送醫。

馬女指出，鉗子一直都收在抽屜裡，怎料兒子突然擅自取出，還脫下褲子，持鉗子往生殖器使勁一夾，瞬間破皮流血，「他才2歲，問他他也不知道怎麼說…」。由於鉗子有點生鏽，擔心傷口感染，於是帶著孩子前往醫院打了破傷風並擦藥消毒，目前沒有大礙。

馬女透露，當下感到十分生氣，但又覺得有點好笑，自己平時都會將刀具等銳利物品放在高處，避免孩子誤觸造成危險，但萬萬沒想到鉗子也會對小孩造成傷害，無奈調侃兒子差點成了「最年輕的公公」，也希望藉此提醒其他家長更加注意孩童遊玩時的安全。

消息一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言直呼「注意看這個孩子太狠了」、「小傢伙一臉無辜」、「他是不是認為那個是多餘的」、「以後等孩子結婚時記得發這個影片出賣他」。