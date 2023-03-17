日本近年有不少年輕女性流行從事「爸爸活」，指與經濟條件不錯的中年男約會，以此獲得金錢、奢侈品等回報，不過最近還出現「媽媽活」，也就是小鮮肉與中年女性約會，一名從事媽媽活的年輕男性分享自身經歷，指薪水比一般打工還好，其中還有人1個月至少進帳20萬日幣（約新台幣4.6萬元）。

根據日媒《FRIDAY》報導，入行「媽媽活」的門檻低，甚至被不少年輕男性視為正常「打工」，還有業者推出媽媽活APP，可見媽媽活受到年輕男性喜愛，一名就讀東京知名私立大學的20歲男大學生有紀（化名），平常就在從事媽媽活工作，他不僅長相帥氣又很健談，因此非常受大齡女性的歡迎。

有紀表示，如果和姐姐們配對成功，出去約會基本上都不用出錢，「雖然我不會跟她們交往，但會稱那些漂亮又常送禮物給我的人是媽媽，當然不會在她們面前叫」，更指媽媽活不像爸爸活有明確標價，有時也可以只是請吃飯或送禮物，不一定直接涉及金錢。

另一名25歲的自由工作者康二（化名），則是因疫情導致生活困頓，開始兼職媽媽活，去年夏天他開始在風俗店上班，遇到一名女性恩客，雖然年齡是他的2倍，長相也很普通，還常嫉妒他與其他客人走太近，但每個月20萬日幣（約新台幣4.6萬元）的收入，其中10萬日幣（約新台幣2.3萬元）就是她貢獻的，之後他離開風俗店，與恩客發展成「媽媽活」關係，1個月同樣至少賺進20萬日幣，「這比年輕女生做爸爸活風險低，薪水也比一般打工好」。