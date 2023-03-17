印尼一名30歲男子近日闖入民宅盜竊，成功得手後又闖進另一間，不過他的運氣似乎在這時用光，當他企圖鑽過縫隙潛逃時，竟被沉重的大門壓住，導致他動彈不得，一直到隔天早上屋主起床後才發現，並在送醫治療後遭到逮捕。

綜合外媒報導，這起竊盜事件發生在北蘇門答臘省，30歲的竊賊於本月2日闖入民宅偷竊，就在他搶完第一間，接著闖進第二間民宅後，直接踢了大鐵板。根據監視器畫面顯示，男子用木頭撐開一扇通往外面的紅色鐵門之後，便入屋行竊，不過就在他得手後，試著從縫隙鑽出時，木頭突然掉落，導致沉重的大門立刻關上，不偏不倚壓在男子的腹部，讓他動彈不得長達5小時。

由於屋主此時正在睡覺，完全沒聽到任何聲響，直到早上起床才發現小偷受困在門口處，且神情十分痛苦，於是趕緊報警處理。而警方獲報後立即趕抵現場，並將小偷先送醫治療，接著再將其上銬帶走。

消息一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言直呼「現世報來得又急又快」、「警察人真好，還先帶小偷就醫」、「幸好沒被夾死，不然房子變凶宅就真的欲哭無淚了」。