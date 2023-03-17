明太祖朱元璋出身貧寒，痛恨貪官汙吏，登基後就制定一系列規範整頓吏治，然而明朝的貪官仍屢禁不止，大陸歷史地理學者指出，最主要的原因就是明朝官員的薪水太低，部分工作開支甚至還要從俸祿裡面出，導致官員連養家糊口都很困難，只好另闢財路。

大陸歷史地理學者葛劍雄指出，明朝洪武二十五年就確定了百官的年俸，最高的正一品為一千四十四石米，最低的從九品則只有六十石米，而這個年俸除了要負擔官員自身的開支，還包含了部分幕僚隨從的報酬，以及一部分辦公費，薪水制定得非常低，低階官員連養家糊口都很困難；相較之下，皇子被封為親王後，年俸高達一萬石米，還不包含其他的賞賜，就已經是最高官員的7倍。

在薪水低迷的情況下，就算朱元璋制定了嚴厲的反汙條例，但貪汙還是屢禁不止，各級官員為了開闢財路，不但截留了本該上繳的賦稅收入，還想方設法從百姓身上撈油水，像是地方政府會在賦稅額度以外加收附加稅，其中一種稱作「耗羨」，也就是在鑄造銀錠的過程中所產生的耗損。

而清朝建立後延續明朝的制度，官員的薪水同樣低迷，甚至當時因為戰事頻繁，不少地區會要求官員捐出部分俸祿，讓本就不富裕的生活雪上加霜，導致貪污問題始終沒辦法解決。到了雍正年間，為了改善貪汙問題開始發放養廉銀子，其來源就是原本的「耗羨」，統一規定可以收取的數量，且只需要留在地方政府，當作發放給官員的津貼。

有了這筆錢，官員不但可以過上體面的生活，也不必再為要從哪邊生出辦公費而感到頭痛，且這個做法並沒有增加國庫的開支或百姓的負擔，而是「化暗為明」，將原本沒被規範的潛規則，改成全國統一的標準，雖然貪汙沒有因此全部消失，但確實減少了許多。