明太祖朱元璋出身貧寒，痛恨貪官汙吏，登基後便大刀闊斧整頓吏治，甚至發明了一套體系，讓明朝貪官束手無策，帳冊造假的難度也大幅提升，足足影響了中華地區數百年之久，並且延續至今。

根據《搜狐網》報導，官吏貪贓枉法自古有之，朱元璋為了整治貪官污吏更是絞盡腦汁，並且頒布嚴刑峻法，但卻只是治標不治本，洪武十八年就曾發生一起震撼全國的郭桓案，戶部侍郎郭桓等人勾結其他官吏盜賣官糧，還作假帳撈取錢財，被揭發後因為涉案金額巨大、牽連數萬人一併處死，其餘坐牢、發配邊疆者更是不計其數。

朱元璋反覆琢磨，認為整件事源自於貪官污吏透過竄改記載錢糧的數目惹禍，且原本的「一、二、三、四、五…」等數字，雖然書寫方便，卻也容易在重要的字據上被塗改造假，讓小人有機可乘，像是將「一」改成「二」、「三」、「六」、「七」，或是把「三」改成「五」，加上若是字跡潦草一點，想辨別真偽更是難上加難。

於是朱元璋發明了一套反貪措施，就是在重要的字據上要求使用「壹、貳、叄、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾、佰、仟、萬」等大寫數字，藉此提高竄改難度，防堵貪官污吏作假帳。雖然有專家提出，這套大寫系統早在武則天時期就曾出現過，但並沒有真正落實，直到朱元璋時期才真正普及，並且一直沿用至今。