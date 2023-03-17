印度一名男子在新冠肺炎疫情期間，將妻子送回娘家居住，並和女同事發展婚外情，甚至生下一名女兒，等到疫情趨緩後，男子將妻子接回來同住，2人的不倫戀才曝光，妻子氣到提起訴訟，沒想到結局卻出現大反轉，2名女子達成協議，決定共侍一夫。

根據《印度時報》報導，家事法庭律師迪萬（Harish Diwan）透露，居住在古爾岡市（Gurugram）的男子在2018年和妻子結婚，不料2年後，全球爆發新冠肺炎，疫情期間為了妻子的健康考量，將她送回位於瓜廖爾市（Gwalior）的娘家，男子則獨自一人繼續住在古爾岡市，等到疫情趨緩時，才又把妻子接回來和自己同住。

不過妻子發現，男子經常加班晚歸，因此懷疑他外遇，沒想到男子竟真的和女同事發展婚外情，在妻子回娘家期間，2人還生下一名女兒，讓她氣得到瓜廖爾市的家事法庭提出訴訟。迪萬表示，他曾勸男子離開女同事，但對方堅持不願意，等到上法庭接受質問時，2名女子竟達成協議，決定共侍一夫。

協議內容指出，男子每周3天先和妻子住在一起，另外3天再和小三同住，周日則讓男子自由選擇想要和誰度過，更驚人的是，男子還替妻子和小三分別買了一棟房產。迪萬說，印度教法律禁止重婚，因此男子在和第一任妻子離婚以前，都無法再娶第二任妻子，而他們制定的協議也是非法的，但3人似乎都非常滿意現在的生活。