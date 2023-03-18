古代封建社會，帝王為了維持社會秩序，會推出一系列酷刑懲治罪犯，清朝就有一種刑罰名叫「二龍吐鬚」，雖然只是要求犯人吃下2碗麵，看似大發善心的讓他們得以飽餐一頓，事實上卻是讓他們陷入「求生不能，求死不得」的崩潰邊緣，最後只能求饒招供。

根據《搜狐網》報導，清朝為了嚴刑逼供，推出殘暴毫無人性的十大酷刑，像是剝皮、腰斬、車裂、凌遲、烹煮、宮刑等，除此之外還有一些慘無人道的刑罰，「二龍吐鬚」就是其一，只要2碗麵就能讓罪犯瑟瑟發抖。

「二龍吐鬚」作為折磨犯人的一種手段，在施刑前會先將罪犯暴打一頓，接著關進暗房2～3天，期間只給一點水維生，之後獄卒會端上一鍋半生不熟的麵條供犯人享用，由於已經餓了好幾天，犯人會立刻狼吞虎嚥，也顧不上麵條沒有煮熟，更不會認真咬碎。導致犯人最終會因為難以消化，胃部翻攪難受。

接下來獄卒會將犯人手腳捆綁，倒掛在行刑架上，沒多久受刑人就會因為倒吊而臉部充血，加上餓了好幾天又突然大量進食很容易造成反胃，來不及消化的麵條就會從犯人口鼻中噴出，讓他呈現半窒息的狀態，難受到生不如死。

也因為麵條嗆出，掛在犯人鼻子的模樣，就像是龍的鬍鬚，便有了「二龍吐鬚」的名字。如果再持續倒掛著，犯人很快就會百脈倒行，臉部七竅成為麵條的出口，不生不熟的麵條全覆蓋在臉上，痛苦指數難以形容，很多時候犯人為了求生只能招供。