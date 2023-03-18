許多家長忙於工作，會將孩子交給長輩照顧，減輕負擔。不過大陸一名人妻近日看監視器卻發現公公和孩子玩時，竟然將腳塞進寶寶嘴裡，讓她當場氣炸，沒想到向老公反應非但沒有幫助，她反而還遭惱羞成怒的公公暴打。

綜合陸媒報導，湖南一名人妻無意間查看家中監視器時，看見公婆帶孩子的舉動瞬間爆氣，畫面中可見，當時公公坐在客廳沙發上，突然將腳往寶寶的臉湊過去，接著下秒竟直接把腳塞進寶寶嘴裡，笑得樂開懷，婆婆在一旁見狀也沒有制止，讓她無法接受。

人妻事後和老公溝通無果，公公依然故我，絲毫不覺得有錯，甚至認為媳婦問題很多，氣得人妻痛訴「公公倚老賣老，還動手打我，我當天就帶著孩子回深圳了」。

畫面曝光後網友紛紛出言撻伐，「有夠離譜，竟然用臭腳逗小孩子」、「怎麼會嫁這樣的家庭，太可怕了」、「這是流氓不是長輩」、「太不像話了」、「真是壞人長老了」。

★《中時新聞網》關心您，有家暴事件請撥打113保護專線。