大陸浙江一群學生參加校外活動，搭乘遊覽車時在白紙寫上「綁架了」3個大字，貼在車窗玻璃，很快就引起用路人注意並火速報警，沒想到員警獲報後緊急將遊覽車攔下，這才發現是屁孩們的惡作劇。

綜合陸媒報導，這起事件發生在浙江省溫州市，一群學生16日搭遊覽車出遊時，將一張手寫著綁架訊息的紙條貼在車窗上，導致遊覽車被警方攔停調查。根據知情人士鄒先生表示，應該是路人看見後立刻報警，警察也迅速出動，經了解後才發現是學生的惡作劇。

報導指出，始作俑者是3名小學生，因為年紀還小，沒有意識到事情的嚴重性，當下只覺得好玩，最終被警察叫下車訓斥了一頓，希望能讓孩子引以為戒，以後不再犯同樣錯誤。

消息一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言痛批「看上去也不小了，還玩這種惡作劇」、「無聊當有趣」、「別旅遊了，回去補課吧」、「他們沒聽過狼來了的故事嗎」、「罰監護人的款，回家自然就會好好教育了」。