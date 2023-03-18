古代帝王透過科舉選賢與能，不過明朝朱元璋掌權時期卻有一位「史上最悲情狀元」，只因為寫了一個字，被朱元璋下令處斬，背後原因讓人不寒而慄。

根據《搜狐網》報導，明朝開國皇帝朱元璋個性猜疑，歷史上評價兩極，也曾發生類似文字獄的可怕事件，而明朝的文字獄不僅限於東廠或錦衣衛等政治犯，朱元璋登基時就要求朝臣們嚴謹地使用文字，以免因此惹禍上身，甚至小命不保。

相傳過去有一位狀元，因為寫得一手好字，被朱元璋看中，請他進宮題字，沒想到卻因為寫了一個「門」字而被下令處斬。眾人一聽當場傻眼，完全不知這位狀元究竟犯了什麼滔天大罪，畢竟門字與朱元璋或明朝八竿子打不著，也毫無共通點，不解為何會變成禁忌。

對此，朱元璋解釋，狀元在寫門字的時候，門部右半邊有個往內勾起的部分寫得太長，這讓他不禁聯想到對方是在暗示他「把門關太緊，阻擋了賢者進入朝廷，國家不會興盛」，一氣之下便下令將狀元處斬，奇葩解讀讓眾人聽了不寒而慄。

其實類似的案件不少，像是明朝官員在寫奏摺時，要避免寫到「則」字，因為在朱元璋的鳳陽老家，「則」字讀音與「賊」相同，而朱元璋是透過紅巾軍起義，才一步步走向皇帝大位，所以他對賊字相關的一切都十分敏感，某次在一場宴會上，有一位官員做賦時因為頻繁說到「則」字，便被朱元璋直接下令處斬。