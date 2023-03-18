陸劇《後宮甄嬛傳》可以說是近年來宮鬥劇中最具代表的戲劇作品，裡面每個情節安排巧妙得宜，也大有深意，像是華妃年世蘭的貼身婢女「頌芝」之所以突然被皇帝寵幸，並非是因為看上了她的美色，事實上雍正城府極深，背後考量耐人尋味。

根據《搜狐網》報導，頌芝一直是華妃的心腹，華妃使出的許多詭計都有她在一旁推波助瀾，不過就算華妃的惡行後來遭人揭發，地位大不如前，頌芝依然忠心耿耿的在她身邊伺候。即便之後華妃又憑藉哥哥年羹堯的戰功，再次受到皇帝寵愛，但此時她已經不敢再像以前一樣囂張跋扈，甚至為了留住皇帝，不惜將頌芝頌上龍床。

而華妃之所以會這樣做，是因為觀察到雍正似乎對頌芝別有用心，尤其當頌芝捧來清香撲鼻的洗手水後，皇帝見狀說了一句「很香啊！」頌芝便解釋，「因為娘娘喜歡，以前用的是甘松、桂芝等」透露出自己懂藥理的事情，雍正立刻說了一句「從前竟不知妳懂這些」。兩人的對話看在華妃眼裡，認為皇帝是看上了頌芝，且雍正當晚就讓頌芝侍寢、納她為答應，更加坐實華妃的想法。

但其實雍正背後真正的盤算是要分化華妃和頌芝的主僕關係，一來愛吃醋的華妃就算千百個不願意，但是為了保住宮中地位也只能乖乖隱忍。更重要的是，皇帝過去一直偷偷在送給華妃的歡宜香內放了大量的麝香，讓她即便恩寵正盛也生不出孩子，如今雍正發現頌芝懂藥理，就興起了將頌芝收入麾下的想法，如此一來，就算哪天她發現了麝香的事情，自然也不敢說出半句實情。