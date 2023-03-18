即便是大型猛禽，獵食時也可能會有吃癟的時候，近日網路上瘋傳一段影片，只見美國國鳥「白頭海鵰」捕食螃蟹時，竟慘遭對方擒抱住臉部反擊，搞得最後不僅沒填飽肚子，還差點溺斃。

紀錄片《海狼之島》（Island of the Sea Wolves）的片段，近日再度被網友起底，並且不斷在網路上瘋傳。畫面中可見，一隻白頭海鵰站在海上的一塊礁石後，立即鎖定一旁爬上邊緣的一隻螃蟹，接著以迅雷不及掩耳的速度一口叼住螃蟹不放，打算好好享用大餐。

沒想到這隻螃蟹也不是省油的燈，隨即展開激烈的垂死掙扎，一個翻身狠狠扒住白頭海鵰的臉部，嚇得海鵰慌張不已，想方設法急於擺脫，甚至因為站不穩而摔進海裡，在水面上載浮載沉，一度要溺斃。好在海鵰在水中掙扎一段時間後總算成功擺脫螃蟹，很快就振翅回到礁石上，只不過模樣看起來相當狼狽。

畫面曝光後網友全笑翻了，紛紛留言打趣笑說，「螃蟹好像異形的抱臉蟲」、「糟糕老鷹在我心目中沒形象了」、「這下真是『鷹』溝裡翻船」、「可以感受沒有手的痛苦」、「溺死就好笑了」。

白頭海鵰是北美洲的一種大型猛禽，身長可達96公分，翼展168到244公分，20世紀時幾乎在美國本土出現區域性的物種滅絕，如今復育有成，已正式從美國瀕危物種列表中被移除。另外，白頭海鵰是美國的國鳥，也是代表美國最主要的標誌之一，經常出現在各類和美國有關的廣告、宣傳圖片、電影中；同時，白頭海鵰也是美國國徽最中心的組成部分。