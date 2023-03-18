世界之大無奇不有，近日網路上瘋傳一段奇葩影片，只見一條罕見的「雙頭魚」在魚缸內悠游，特別的是兩顆魚頭分別望向前後兩側，宛如自帶「360度環景」效果，讓大批網友看了嘖嘖稱奇，直呼「感覺好像隨時會掉下來！」

有網友近日在《動物梗圖星球》臉書社團分享一段影片，畫面中可見一條魚在魚缸中愜意地悠游，不過仔細一看，魚身下方卻突然掛著另一顆魚頭，跟著魚身來回游動，且不斷轉動著眼珠子。原PO也補充說明，這算是寄生雙胞胎，「是直接吸取健全那一條魚的養分而活著」。

影片曝光後網友全看傻了，紛紛留言直呼「感覺好像隨時會掉下來」、「好像沒有黏很牢欸」、「能長那麼大真是奇蹟」、「真怕用力一甩會被甩掉」、「通常在幼年時都會夭折，能長這麼大真的非常罕見」、「物以旱為貴，這個是貴貴貴貴貴了」。

另外也有眼尖網友認出這條魚應該是「骨舌魚」，因為長長的身體又帶有鬍鬚，看起來就像是神話當中的龍，又被稱作「龍魚」；還有人打趣笑說，這條雙頭魚應該叫做「龖魚」更適合。