印尼一名女子和交往9年的前男友分手後，對方於近日和交往5個月的新歡步入禮堂，女子為了表達祝福，大方來到現場觀禮，未料婚禮進行到一半，女子看著台上幸福的新人，卻忍不住落下眼淚，哭到雙眼紅腫，身旁的友人見狀也不斷安撫她的情緒。

Nangisi lanangan serasa di tinju Chris John. pic.twitter.com/esSHHZqqg8 — Nanti Kita Misuh Tentang Hari Ini (@nkmthi_) March 8, 2023

根據《星州網》報導，印尼一名女子和前男友交往9年卻無法修成正果，而對方在近日與交往僅5個月的新歡結婚，女子為了祝福前任找到屬於自己的幸福，選擇大方出席婚禮，未料當婚禮進行到一半時，她卻因為還無法輕易放下這段感情，看著台上的新娘不是自己，而忍不住落下眼淚。

從影片中可以看到，女子的雙眼都已經哭到腫起來，身旁的友人則不斷摸頭安慰，試圖平穩她的情緒，她也努力露出微笑，用衛生紙擦掉臉上的淚水。

影片曝光後引起熱議，截至目前為止觀看次數已超過6.5萬，網友們紛紛留言，「既然前男友不是對的人，再傷心難過也沒用，只能繼續保持信念，相信你會遇見對的他」、「有時候是周圍的人讓我們哭泣，當他們說『沒事的，都會好的』時，眼淚卻越掉越多」、「如果妳沒有做好心理準備，為何還要來參加婚禮？」、「知道自己看到前任和別人結婚會很傷心，那就別來參加，不要讓自己不開心，也不要毀了別人的婚禮」。