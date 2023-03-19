Menindee this morning! My heart is absolutely breaking seeing this footage of our Darling Barka💔



Feels like the river is sending us a message a week out from the election. pic.twitter.com/8h5sEDvvGD — Kate McBride (@Kate_McBride_1) March 17, 2023

澳洲新南威爾斯省小鎮梅寧迪（Menindee）近日出現魚類大量暴斃事件，數百萬條死魚曝屍在河面上，幾乎佔據約30公里長的河道，當地政府直指背後原因是持續性熱浪所造成的結果。

綜合外媒報導，這座僅有500人的梅寧迪小鎮，17日突然出現大量死魚，且多為鱈魚和鱸魚，數百萬條魚屍沖進流經小鎮的達令-巴卡河（Darling-Baaka river），不僅空拍畫面怵目驚心，就連當地居民搭船行駛在河道上時，也因為魚屍遍布，只能撞開魚屍通行，駭人景象嚇壞鎮上居民。

對此，新南威爾斯省第一產業部表示，經歷過大洪水的生態系統，在持續高溫的熱浪下又承受了極端壓力，加上水中氧氣不足，才會造成如此憾事。然而梅寧迪鎮居民全靠達令-巴卡河供水，因此未來幾天恐無法取得家庭用水。

報導指出，該區域在2018年及2019年時曾發生多起魚類暴斃事件，其中多達100萬條魚死於水質不佳、溫度驟變，當地居民除了憂心大自然環境的影響，也害怕大量魚屍會影響水質，目前當地漁業官員已前往當地評估狀況。