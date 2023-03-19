秦始皇陵是重大的考古發現之一，更有世界第八大奇蹟之稱，許多人都相當好奇兵馬俑的製作方法，近日大陸考古團隊公開了最新的研究成果，兵馬俑是由下至上、先塑形再雕刻細節，最後接上頭部和手臂，且它們身上還留有負責工匠的指紋，其中一些人在製作陶俑時，竟年僅14歲。

根據《央視新聞》報導，秦始皇兵馬俑一號坑最新考古成果於日前發布，專家指出在這次挖掘研究中，清楚了解了陶俑的製作過程，秦始皇帝陵博物院研究館員申茂盛表示，在挖掘的過程中，許多陶俑的手臂都斷掉了，且袖口處有古人黏接的痕跡，這麼做的目的就是為了雕刻出身體側面的鎧甲紋路，若一體成形的話，手臂反而會阻礙雕刻。

從1974年發掘研究至今，考古團隊已經明確了解兵馬俑的製作方法與步驟，古代工匠採用「泥條盤築法」，先做出底盤、雙腳，接著一圈一圈向上塑型、雕刻，而兵馬俑的頭和手臂則是獨立製作，精雕細琢後再把雙手插進袖口，把頭插進領口。由於兵馬俑的頭部也是先做好輪廓，再細緻雕刻出五官，因此呈現出「千人千面」，每一尊兵馬俑都極具個性。

除此之外，考古團隊還在兵馬俑身上發現指紋，博物館館員蘭德省表示，指紋的主人正是秦代工匠，雖然陶俑外部大多都繪有彩繪，但內部是由工匠用手掌在泥條盤築的過程中在裡面拍打塑形，指紋就在拍打時印上，而研究人員可以透過比對，來確認該尊陶俑是由哪位工匠製作而成，同時也能通過指紋判斷工匠的年齡，其中不乏14~16歲的未成年者。