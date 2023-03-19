進行水上活動時，小心被鯊魚盯上！近日網路上瘋傳一段影片，畫面中可見，一名男子玩海上拖曳傘時，疑似太過靠近水面，下秒直接被躍出水面的鯊魚一口咬爛腳骨，不僅造成嚴重撕裂傷，腿部也多處骨折，驚悚瞬間令人看了頭皮發麻。

綜合外媒報導，這起鯊魚無預警衝出海面攻擊人類的事件發生在2021年夏天，當時一名37歲的男子在紅海亞喀巴灣（Gulf of Aqaba）北部沿岸玩海上拖曳傘，並和另一名同夥共乘雙人傘，不過就在他們接近海面盤旋時，水面下突然衝出一隻鯊魚，且似乎早將男子當成獵物，張開血盆大口後便以迅雷不及掩耳的速度朝男子的腿部咬去，導致男子被鯊魚巨大的力道向下拉扯，險些落水。

男子遇襲後隨即被送往約旦港市亞喀巴的哈希姆王子軍醫院（Prince Hashem Military Hospital），檢查發現他的部分腿部肌肉以及骨頭瞬間被鯊魚咬爛，尤其右腿傷勢最嚴重，不僅有嚴重撕裂傷，且肌腱被咬斷、腿部多處骨折，所幸經手術後身體狀況穩定。

針對這起意外，當地潛水中心成員卡達聶（Mohammad Qatawneh）指出，紅海有不少鯊魚種類，包括礁鯊、吉他鯊等，但幾乎不會對人類造成威脅，極少發生攻擊事件，直言「我在這裡潛水20年來，第一次遇到這種事。」海洋科學專家札巴達（Mohammed Khalil Al Zabada）也表示，紅海確實有許多種類的鯊魚，但通常不會出現在約旦海岸附近的淺水區。