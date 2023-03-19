古代君王為了嚇阻百姓犯罪，制定了許多嚴刑峻法，但也有暴君以折磨、殺人為樂，發明出不少殘忍的酷刑。古希臘曾出現一頭令人聞風喪膽的「銅牛」，將人塞進青銅製的公牛刑具內活活烤死，但奇怪的是，該刑具的第一位受害者，居然就是它的發明者。

根據《LADbible》報導，公元前6世紀，雅典的佩里洛斯（Perillos）發明了一個殘忍的刑具「銅牛（Brazen Bull）」，獻給當時的暴君法拉里斯（Phalaris）。「銅牛」由青銅製成，內部中空，側面有一扇門，而它的外型和大小都與真實的公牛相仿，嘴部還有一根管子。

受刑時會把人關進「銅牛」體內，並在下方生火，將裡面的人活活烤熟，而他們發出的悲鳴聲會從「銅牛」嘴部的管子傳出，就像是公牛在生氣時所發出的咆哮聲。

不過報導指出，如此殘酷、沒人性的刑具並不是法拉里斯要求製作，而是佩里洛斯自發性地創造出來的，他想將刑具獻給法拉里斯，投其所好、討暴君的歡心，萬萬沒想到他竟成為刑具最初的受害者。

法拉里斯為了理解刑具的使用方法，要求佩里洛斯親自示範一次，並把他鎖在裡面點火燃燒，在烤了一段時間後，佩里洛斯才被放出來，雖然他沒有因此死亡，但法拉里斯仍命人把他從山頂上丟下，最終活活摔死。

而「銅牛」則繼續留在法拉里斯身邊，只要是他不喜歡的人，就會被關進去接受酷刑至死，除了「銅牛」發出的咆哮聲外，法拉里斯也喜歡看它左右晃動的樣子，因為這代表有人在裡面掙扎，甚至他還會將受害者的頭骨製成珠寶收藏。但暴君沒有好下場，法拉里斯的政權在公元前554年被推翻，而他本人也被塞進他最愛的「銅牛」裡活活烤死。